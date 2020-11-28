Посетитель тюменского ресторана умер после избиения сотрудниками ФСБ

Мужчина, умерший после избиения в тюменском ресторане Platinum, мог погибнуть из-за действий сотрудника или сотрудников ФСБ. Делом занимаются военные следователи.

Двое мужчин, чьи имена, якобы, фигурируют в уголовном деле о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), это 34-летний подполковник и 39-летний майор ФСБ, сообщает 72.ru со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла в ночь на 15 ноября. Со слов родных потерпевшего, конфликт начался из-за пустяка. Якобы, 39-летний мужчина с семьей отдыхал в ресторане и отлучился в туалет. Там он дернул ручку двери, которая оказалась закрытой. После этого посетителя начали избивать, по разным версиям, один или несколько человек. От полученных в ходе избиения травм мужчина скончался, хотя ему пытались оказать первую помощь.

Что произошло в ресторане на самом деле, устанавливают военные следователи. следователи. Со слов администратора заведения, все произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. Сразу после драки записи изъяли.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 27.11.20

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