Песков подтвердил информацию о поездке президента Путина в Тобольск

Президент Владимир Путин посетит Тобольск во вторник, 1 декабря. Как писал «Новый День», президент России посетит завод «Запсибнефтехим» компании «СИБУР».

«Действительно, да, завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске, цитирует РИА пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. – Заниматься он будет вопросами нефтегазохимии, состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефте- и газохимической отрасли. Путин побывает на заводе «Запсибнефтехима», подразделения «СИБУР-холдинга». Будет разговор с Моором, губернатором Тюменской области».

Поездка Путина в Тобольск планировалась сначала на 20-е числа сентября, потом – на конец октября. В ожидании приезда президента в Тобольске силовики переведены на усиленный режим несения службы, а город усиленно приводят в порядок муниципальные службы.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 28.11.20

Посетитель тюменского ресторана умер после избиения сотрудниками ФСБ. / В Тюмени девочка сбежала из дома после двух лет истязаний. / В Тюменской области начинается тестирование вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»