В Тюменской области – новые случаи коронавирусной инфекции

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 160 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 266 человек, сообщил в понедельник, 30 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

С начала пандемии от коронавируса умер 131 человек, за последние четверо суток сообщений о новых скончавшихся не поступало.

Среди новых заболевших коронавирусом двое детей. На искусственной вентиляции легких остаются 19 пациентов.

За сутки выздоровели 249 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 14 187 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1970 человек, 1714 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 28.11.20

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