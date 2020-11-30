Участников тестирования вакцины от коронавируса в Тюмени застраховали на случай наступления инвалидности

В Тюмени началось тестирование вакцины от коронавируса, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Тестирование займет шесть месяцев, сообщил в понедельник, 30 ноября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Тестирование вакцины «ЭпиВакКорона» началось на базе Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ). Принять участие в тестировании захотели 650 добровольцев. По словам проректора ТюмГМУ Ивана Петрова, на начальном этапе специалисты проводят скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, исследование на содержание наркотиков и алкоголя в крови. Прошедших отбор участников 2 декабря пригласят на следующий этап – вакцинацию.

С добровольцами заключен договор в котором прописаны ограничения на употребление алкоголя, посещение общественных мест и оговорено обязательное ношение маски. Все добровольцы застрахованы компанией «Вектор» на случай ухудшения здоровья вплоть до наступления инвалидности. Максимальная сумма страховки достигает нескольких миллионов рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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