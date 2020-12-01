В Тюменской области число выздоровевших от коронавируса вдвое превысило число заболевших

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболел 161 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 427 человек, сообщил во вторник, 1 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

С начала пандемии от коронавируса умер 131 человек, за последние пять суток сообщений о новых скончавшихся не поступало.

Среди новых заболевших коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 20 пациентов.

За сутки выздоровели 319 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 14 506 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2066 человек, 1714 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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