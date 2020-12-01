Конфликт из-за парковки закончился для ишимского пенсионера переломами лицевых костей

В Ишиме мужчина отправил в нокаут пенсионера во время конфликта из-за парковки. Пожилого человека госпитализировали с переломами лицевых костей черепа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Конфликт произошел утром 15 января 2020 года во дворе дома по улице Карла Маркса в Ишиме. 36-летний мужчина не смог выехать на своей Daewoo Centra на работу, так как его заблокировала Chevrolet Niva 62-летнего жильца. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого владелец Daewoo ударил пенсионера кулаком в лицо. Пожилой человек упал, потерял сознание и был доставлен в больницу на «скорой». Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред, врачи диагностировали у пенсионера сотрясение головного мозга и переломы костей лицевого отдела черепа.

В мае 2020 года потерпевший обратился в Ишимский городской суд с иском о возмещении морального вреда. В дело вступила ишимская межрайонная прокуратура.

Суд постановил взыскать с виновного в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и 25 тыс. рублей судебных издержек. Ответчику также предстоит возместить Областному бюро судебно-медицинской экспертизы стоимость экспертизы в размере 29,1 тыс. рублей и уплатить государству госпошлину в размере 300 рублей.

Поскольку здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, по итогам суда была инициирована проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ишим, Николай Юрьев

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