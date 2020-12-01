Глава тюменского Роспотребнадзора решила протестировать на себе вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо приняла участие в испытаниях вакцины против коронавируса. В ТюмГМУ началась третья фаза клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба университета.

«До настоящего времени я не встречалась с вирусом, не болела, в отличие от многих людей. Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть», – считает Галина Шарухо.

Сейчас сформирован пул из 650 добровольцев, в основном – сотрудников образовательных и медицинских учреждений. По результатам медицинского обследования непосредственно к вакцинации будет допущено 500 человек. Четверть добровольцев получат плацебо.

Наблюдение за добровольцами продлится шесть месяцев. В это время они 11 раз встретятся с врачами, пять встреч будут очными, остальные – по телефону. Тестирование продлится шесть месяцев, чтобы врачи смогли выяснить, насколько продолжителен иммунитет, создаваемый новой вакциной.

Вакцинация добровольцев начнется в среду, 2 декабря. Повторная вакцинация планируется через три недели после первого укола.

Тюмень, Николай Юрьев

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