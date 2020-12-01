Гендиректор «Газпром нефти» Дюков во время совещания в Тобольске назвал ОПЕК «странами ОПГ». Путин смолчал

Гендиректор, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, выступая перед президентом Владимиром Путиным во время его визита в Тобольск, назвал страны ОПЕК «странами ОПГ». Это произошло во время проходившего в формате видеоконференции совещания, посвященного развитию нефте- и газохимической отрасли, во вторник, 1 декабря.

Дюков говорил о проблемах, которые испытывают на международных рынках российские производители оборудования для нефтегазовой сферы. По словам Дюкова, для российских производителей осложнен доступ к американским стандартам качества, что мешает работе с иностранными компаниями. «Что мы предприняли для противодействия такому технологическому диктату? В феврале этого года «Газпром», «Газпром нефть», «СИБУР» и «Татнефть» создали отраслевую организацию Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). В рамках ИНТИ уже разработан один стандарт, идет разработка еще семи стандартов. Что важно, что интерес к этой инициативе проявляют и национальные нефтяные компании стран ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти – ред.) и СНГ. Мы считаем, что у ИНТИ хорошие шансы на международное признание его стандартов, что, в свою очередь, даст возможность отечественным производителям оборудования и материалов осуществлять поставки не только на отечественный рынок, но и на рынок стран ОПГ…ОПЕК», – сказал и тут же исправился Дюков. Президент никак не прокомментировал оговорку руководителя «Газпром нефти».

Отметим, что президент Владимир Путин посетил Тобольск 1 декабря и посетил завод «Запсибнефтехим» компании «СИБУР», встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и провел совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли.

Тобольск, Николай Юрьев

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