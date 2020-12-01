Президент Путин не поверил в слова губернатора Моора о росте доходов тюменцев

Президент России Владимир Путин не поверил в рассказ губернатора Тюменской области Александра Моора о росте реальных доходов тюменцев. Встреча Путина и Моора прошла в Тобольске во вторник, 1 декабря, во время визита главы государства в Тюменскую область.

Моор сообщил Путину, что «реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев – пусть небольшой но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года», то есть доходы возросли на 1%. «Не могу согласиться, – ответил глава государства Это не реально, по-моему, это номинально».

Тем не менее, губернатор Тюменской области настаивал, что озвученные цифры – реальные данные статистики. Президент, однако, не скрывал скепсиса. «Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения – они резко сократились, – приводит слова Владимира Путина телеграм-канал RIA_Kremlinpool. – Это номинальная начисленная заработная плата».

Тобольск, Николай Юрьев

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