После окончания визита президента Владимира Путина в Тюменской области снова появились умершие от COVID-19

В Тюменской области три новых случая смерти людей от коронавируса. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил лоперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Женщина 78 лет умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Мужчина 63 лет умер от острой легочно-сердечной недостаточности, другой мужчина, 61 года, скончался от острой респираторной недостаточности. У обоих пациентов смерть наступила на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Всего с начала пандемии от коронавируса в Тюменской области умерли 134 человека.

Отметим, что случаи смерти пациентов с COVID-19 вновь появились в статистике региона сразу после того, как президент Владимир Путин вечером 1 декабря завершил свой визит в Тюменскую область. До этого, с 26 ноября по 1 декабря, о случаях смерти от коронавируса не сообщалось.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 160 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 587 человек. Среди новых заболевших коронавирусом шесть детей. На искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента.

За сутки выздоровели 397 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 14 903 человека. Под медицинским наблюдением остаются 2116 человек, 2310 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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