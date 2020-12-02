Почти половина тюменских участников испытаний вакцины против коронавируса уже болели им

Тюменские врачи выяснили, что до 45% добровольцев, записавшихся на участие в тестировании вакцины против коронавируса, уже имеют антитела к нему. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19 в Тюменской области.

Добровольцы, участвующие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», получили 2 декабря первые прививки. Через 21 день, после взятия анализов, им введут вторую дозу вакцины.

После медобследования выяснилось, что те или иные антитела к COVID-19 есть у 30-45% из 650 человек, решивших принять участие в исследовании. Это означает, что до 45% добровольцев так или иначе сталкивались с коронавирусом. Если человек не болел и не болеет коронавирусом, у него нет антител к этому заболеванию, сообщает портал kdl.ru.

Тюмень, Николай Юрьев

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