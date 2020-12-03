В Ярковском районе пенсионеры пьют мутную воду, загрязненную аммиаком

В Ярковском районе пенсионеры пользуются водой, которая не соответствует санитарно-химическим нормам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В прокуратуру пожаловались жители поселка Веселый, в котором проживают, в основном, пенсионеры. Для бытовых нужд они используют воду из колонки. Эта вода мутная, с неприятным запахом и вкусом.

Прокуратура Ярковского района провела проверку с привлечением сотрудников территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Лабораторное исследование взятых проб питьевой воды показало, что она не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям цветности, мутности, содержанию аммиака, железу и окисляемости перманганатной.

Прокуратура района возбудила в отношении и.о. директора муниципального предприятия «Стройсервис» административное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению». Дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Также надзорное ведомство потребовало от главы администрации Ярковского муниципального района Евгения Золотухина и муниципального предприятия «Стройсервис» устранения нарушений закона.

Тюмень, Николай Юрьев

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