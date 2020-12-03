Россельхознадзор нашел антисанитарию на производстве элитной говядины уральского олигарха Боброва

На мясном предприятии уральского энергетического олигарха Алексея Боброва выявлены многочисленные нарушения ветеринарно-санитарных правил. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В ходе внеплановой проверки ООО «Бизон» в Омутинском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили множество нарушений на пункте убоя скота и в мясоперерабатывающем цехе. В убойном пункте не оборудовано место для изоляции животных в случае подозрения или выявления у них заразных болезней, рабочее место для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы убитого скота не оборудовано должным образом, бытовые отходы выбрасывают в бак, который никто не дезинфицирует, а сами отходы не вывозят, а сжигают в этом же баке. Даже полотно пилы в убойном цехе, которым распиливаю туши скота, не дезинфицируют.

В цехе мясных полуфабрикатов предприятия не обеспечена безопасность технологических процессов производства пищевой продукции, а мясные полуфабрикаты хранят без информации об условиях хранения и даже сроках годности.

В отношении ООО «Бизон» было возбуждено два административных дела – за нарушение ветеринарно-санитарных правил и за нарушение требований технических регламентов. Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ООО «Бизон», согласно данным из открытых источников, принадлежит уральскому олигарху Алексею Боброву через ООО «Рейн», в котором непосредственно доля Боброва составляет почти 44%, а остальная часть принадлежит его фирмам. Управляется ООО «Рейн» компанией ООО «Деловой дом на Архиерейской», также принадлежащим Алексею Боброву. Он же контролирует «Корпорацию СТС», энергетическую компанию «СУЭНКО», единую теплоснабжающую организацию Тюмени АО «УСТЭК», единого оператора по обращению с коммунальными отходами в Тюменской области ООО «ТЭО» и значительную долю сферы ЖКХ в ХМАО и ЯНАО.

«Бизон» – крупное предприятие, занимающееся разведением крупного рогатого скота элитных мясных пород Салерс, Герефорд и Обрак. На сайте Омутинского района предприятие названо «флагманом мясного производства». Говядина, произведенная ООО «Бизон», продается на рынках Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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