В Тюменской области возросла смертность от коронавируса

В Тюменской областит от коронавируса скончались еще пять человек, это самое большое число умерших с 21 ноября. Число жертв COVID-19 в регионе возросло до 141 человека, сообщил в пятницу, 4 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса.-19.

Мужчины 58, 69 и 70 лет и женщина 67 лет скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. У старшего из пациентов также был отягощенный анамнез. 89-летняя женщина умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 165 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 914 человек. Среди новых заболевших коронавирусом шесть детей. На искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента.

За сутки выздоровел 491 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 15 879 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2241 человек, 2310 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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