В Тюменской области продлили «дистант» для школьников. Но есть исключение

Дистанционное обучение для учеников 6-10 классов в Тюменской области продлено до конца второй четверти. Решение об этом принял в пятницу, 4 декабря, оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции в Тюменской области.

До окончания второй четверти 2020 – 2021 учебного года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тюменского района для учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного обучения. Одиннадцатиклассники с 7 декабря продолжат обучение в школах стандартном режиме. Детям из малоимущих семей и школьникам с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на «дистанте», будут выдавать продуктовые наборы.

При этом, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Ограничительные меры, в том числе обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, продлены решением регионального оперштаба до 15 января.

Тюмень, Николай Юрьев

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