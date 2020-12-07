В Тюменской области студенты вымогали деньги у первокурсника, угрожая вывезти жертву в лес и вырвать ногти

В Ялуторовске студенты колледжа вымогали у первокурсника деньги, угрожая, в случае отказа, вывезти его в лес и пытать. Оба вымогателя несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, днем 18 ноября 2020 года в комнате общежития на улице Бахтиярова в Ялуторовске двое 17-летних студентов колледжа потребовали с 15 –летнего первокурсника 4 тысячи рублей. Как рассказал «Новому Дню» источник, близкий к правоохранительным органам, дело происходило в Агротехнологическом колледже. Сначала имел место конфликт потерпевшего с одним из второкурсников. Тот позвал на помощь однокурсника. Вместе молодые люди начали требовать с потерпевшего деньги. В случае, если молодой человек вовремя не заплатит, вымогатели угрожали вывезти парня в лес, избить и пытать, вырывая ногти.

Следователям и полицейским удалось задержать преступников, молодые люди признали вину, с них была взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Николай Юрьев

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