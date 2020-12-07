В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса

Число жертв COVID-19 в Тюменской области возросло до 144 человек. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

От острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза скончалась женщина 52 лет.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 165 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 406 человек. Среди новых заболевших коронавирусом девять детей. На искусственной вентиляции легких остаются 17 пациентов.

За сутки выздоровели 376 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него излечились 17 064 человека. Под медицинским наблюдением остаются 2351 человек, 2344 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 07.12.20

В Тюменской области студенты вымогали деньги у первокурсника, угрожая вывезти жертву в лес и вырвать ногти. / Фигурант «дела генерала Алтынова», обвиняемый в пособничестве при даче взятки, отказался от показании и заявил о давлении во время следствия. / В Тюменской области продлили «дистант» для школьников. Но есть исключение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»