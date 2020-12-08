В Тюменской области возросло количество умерших от коронавируса

Число умерших от COVID-19 в Тюменской области возросло до 145 человек. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

От острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронического заболевания скончалась женщина 69 лет.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 160 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 566 человек. Среди новых заболевших коронавирусом девять детей. На искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента.

За сутки выздоровели 380 человек (всего 17 444 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 2344 человек, 2310 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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