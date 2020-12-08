В Тюменской области мужчина после смерти жены оставил дочь без пенсии по потере кормильца, забирая деньги себе

В Тюменской области отец девочки несколько лет получал вместо нее пенсию после смерти матери ребенка. Сама девочка жила при этом у бабушки, пенсия по потере кормильца до нее не доходила, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мать девочки умерла шесть лет назад. Сейчас девочке 12 лет, она по доверенности отца живет с бабушкой в селе Новый Тап Юргинского района Тюменской области. Пенсию по потере кормильца все эти годы получает отец, живущий в Тюмени с новой семьей.

История девочки прозвучала в эфире одного из федеральных телеканалов. Следственное управление СК РФ по Тюменской области начало доследственную проверку. Следователи намерены проверить изложенные факты и дать юридическую оценку должностным лицам органов опеки, которые должны были контролировать условия жизни и воспитания ребенка. Также оценка будет дана действиям отца девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Николай Юрьев

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