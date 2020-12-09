В Тюменской области возросла смертность от коронавируса

В Тюменской области резко возросла суточная смертность от коронавируса. В среду, 9 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе сообщил сразу о шести случаях гибели больных COVID-19, самому молодому из умерших было всего 33 года.

Оперштаб сообщил о смерти сразу шести коронавирусных больных впервые с 17 ноября. Мужчины 53 и 57 лет скончались от от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. 66-летний мужчина погиб от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии с тяжелой дыхательной недостаточностью и хронических заболеваний. Мужчина 57 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина, которой было 62 года, умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Наконец, 33-летний мужчина скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Таким образом, число летальных случаев коронавирусной инфекции в Тюменской области возросло до 151 с начала пандемии.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболел 161 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 727 человек. Среди новых заболевших коронавирусом девять детей. На искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента.

За сутки выздоровели 384 человека (всего 17 828 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 2395 человек, 2269 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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