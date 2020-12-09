В правительстве Тюменской области рассказали, как отпраздновать Новый год в школе или детском саду

В детских садах и школах Тюменской области возможно проведение новогодних праздников при соблюдении ряда ограничений. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

«Проведение праздничных мероприятий внутри классных и групповых коллективов возможно по решению руководства образовательной организации в соответствии с санитарным законодательством», – сообщил оперштаб. Речь идет о тех коллективах, которые находятся на очном обучении.

В остальных случаях групповые праздники не планируются. «Новогодние и рождественские мероприятия с массовым пребыванием детей в образовательных организациях региона не планируются», – сообщили в департаменте образования и науки региона.

Тюмень, Николай Юрьев

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