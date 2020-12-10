В Тюменской области увеличилось количество умерших от коронавируса

В Тюменской области три человека умерли от коронавируса. Общее количество скончавшихся пациентов с COVID-19 составило 154 человека, сообщил в четверг, 10 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умер 46-летний мужчина, смерть наступила от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. Еще двое мужчин , 80 и 84 лет, скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 163 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 890 человек. При сохранении таких темпов заболеваемости уже 11 декабря общее число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысит 20 тысяч человек.

Среди новых заболевших коронавирусом пять детей. На искусственной вентиляции легких остается 21 пациент.

За сутки выздоровели 381 человек (всего 18 209 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 2395 человек, 2269 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 09.12.20

В Тюменской области возросла смертность от коронавируса. / В правительстве Тюменской области рассказали, как отпраздновать Новый год в школе или детском саду. / В тюменском экопарке дети катаются с горки, на которой можно покалечиться. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»