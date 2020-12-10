Стали известны подробности уголовного дела многодетной матери, пять лет мучившей дочерей

В Тюменском районе будут судить многодетную мать за жестокие издевательства над дочерями. Жительница Успенки избивала девочек и выкидывала раздетыми в снег, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

К уголовной ответственности 31-летнюю мать привлекли после того, как к следователям попала видеозапись с издевательствами. У женщины трое детей от разных мужей. Как выяснилось, видео снимал муж женщины, отец младшей из девочек.

Женщина издевалась только над старшими дочерями, младшую из-за малолетства не трогала. Пока девочки были маленькие, мать их не била, но и ласки от нее они не видели. Систематически мать мучала девочек с 2015 года, тогда малышкам было 4 и 6 лет. За ошибки при выполнении домашнего задания школьницы могли оказаться зимой раздетыми на улице. Она била дочек руками, ногами, подручными предметами. Несколько раз зимой мать за волосы выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег, нецензурно обзывая их при этом.

Видео того, как женщина мучает дочерей, снял ее третий муж, отец младшей из девочек. У него сложились хорошие отношения с дочерями, он защищал девочек, заслонял от ударов и летящих предметов. Дети называли отчима папой. Видео издевательств мужчина записал, чтобы иметь доказательства для привлечения супруги к ответственности. Все эти годы мужчина пытался изменить ситуацию, предлагал ей пойти к психологу, но неуравновешенная женщина не соглашалась.

«Если бы он не снял видео, никто бы ему не поверил. А девочек он защищал, о чем подробно рассказал следствию и что подтвердили сами девочки. Оценка его действиям будет также дана правоохранительными органами. Я смотрел эти видеозаписи, и вы даже не представляете себе, что это такое», – рассказал «Тюменской области сегодня» адвокат Антон Ташланов.

Источники, осведомленные о ситуации, говорят, что супруги были в бракоразводном процессе после того, как у матери появился 18-летний возлюбленный. Мать не собиралась отдавать младшую дочь мужу и отцу и тот инициировал уголовное дело.

Интересно, что соседи супружеской пары требовали привлечь к ответственности отчима девочек. Обращение от лица 20 жителей Успенки было приобщено к материалам уголовного дела. Соседи не верят, что многодетная мать способна на такую жестокость. Она не пьет и не курит, работала мастером ногтевого сервиса, снимала кабинет и ездила к клиенткам на дом. «Девчонки ходили как с иголочки: чистые, опрятные, чтобы были синяки или еще что-то – сроду не видела. Мать ишачила без выходных, одна тянула своих девчонок», – рассказала одна из соседок.

Сейчас мать находится в СИЗО. Женщина не стала отрицать свою вину относительно тех действий, которые были запечатлены на приобщенном к делу видео.

В суде рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав. Ее дочери живут со своими отцами, с девочками работают психологи. Уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, с применением пытки» передано в суд, отчим девочек проходит по нему свидетелем.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 10.12.20

В Тюменской области увеличилось количество умерших от коронавируса. / В Тюменской области возросла смертность от коронавируса. / В правительстве Тюменской области рассказали, как отпраздновать Новый год в школе или детском саду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»