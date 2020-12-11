Сражу шесть человек умерли от коронавируса в Тюменской области

Число жертв коронавируса в Тюменской области возросло до 160. Об этом сообщил в пятницу, 11 декабря, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Оперативный штаб сообщил сразу о шести случаях гибели пациентов с коронавирусом. Двое мужчин, 56 и 62 лет, скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. У младшего из пациентов был также отягощенный анамнез. Еще двое мужчин, 53 и 58 лет, умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Женщина 46 лет скончалась от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. Другая пациентка, 58 лет, погибла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. У обеих были хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 168 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 058 человек. Среди новых заболевших коронавирусом 12 детей. На искусственной вентиляции легких остаются 14 пациентов.

За сутки выздоровели 377 человек (всего 18 586 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 2338 человек, 2269 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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