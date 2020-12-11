Глава Тюмени Руслан Кухарук занял почетную должность

Глава Тюмени Руслан Кухарук избран президентом Союза российских городов. Решение было принято на заседании правления Союза в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Большинство глав городов отмечают важность таких объединений, как Союз российских городов. Он рассматривает актуальные вопросы, которые позволят органам местного самоуправления заниматься комплексным развитием территорий, эффективно решать задачи, поставленные в Национальных проектах.

Практически все нормативные документы, регулирующие вопросы местного самоуправления, были сформированы при активном участии Союза, а многие из действующих законов были приняты именно по его инициативе. Тюмень является лидером по многим вопросам в России, и тюменский опыт реализации проектов, методическая помощь востребованы у коллег из различных городов. Поэтому и было предложено, чтобы глава Тюмени возглавил данную организацию.

Тюмень взаимодействует с Союзом с 1991 года.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 11.12.20

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