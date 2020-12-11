В Тюмени закрылся общественный приют для животных «Лучший друг». Закрыть приют пришлось из-за опасений за благополучие питомцев, рассказала «Новому Дню» руководитель приюта Анна Москвина.

Приют сейчас не принимает новых питомцев. Анна Москвина рассказала, что закрыть приют пришлось из-за опасений за безопасность после визита в приют прокуратуры и полиции, произошедшего на прошлой неделе. Тогда полиция задержала троих волонтеров. Одну девушку отпустили сразу, еще двоих волонтерам пришлось давать объяснения в отделе полиции, где их продержали 7 часов. Волонтерам вменили статью 19.3 КоАП, «невыполнение законных требований полиции». В чем конкретно состояли действия волонтеров, какие требования полиции они не выполнили, руководитель приюта не знает сама. По словам Москвиной, после задержания волонтеры были в таком шоке, что не помнят, что они писали в пояснениях в отделе полиции.

«Мы закрыли приют, потому что по делу наших волонтеров нам так и не дали ознакомиться с материалами. Мы не можем понять, что в материалах дела, нам отказывают по разным основаниям. Вся эта ситуация вызывает у нас очень большую обеспокоенность, и мы решили, чтобы лишний раз не подвергать опасности себя и кого-то, принимать только тех, кого знаем, потому что кто знает, кто может к нам прийти? Вынуждены принимать какие-то меры безопасности. Если это напряжение будет продолжаться, то я не представляю, как в таких условиях будет выживать общественный приют. Нам страшно, мы обычные граждане. А что, если нас выгонят завтра, куда наши 130 собак денутся? Поэтому пока мы новых питомцев не берем», – рассказала Москвина.

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