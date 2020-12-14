Тюменская область обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области возросло 20,5 тысячи. Об этом сообщил в понедельник, 14 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19 в регионе.

Число умерших за минувшие выходные возросло до 161 человека. В субботу, 12 декабря, оперштаб сообщил о смерти 40-летней женщины от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 176 человек, это наибольший уровень суточной заболеваемости за последний месяц. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 578 человек. Среди новых заболевших коронавирусом шестеро детей. На искусственной вентиляции легких остаются 16 пациентов.

За сутки выздоровели 152 человека (всего 19 278 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 3522 человека, 2269 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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