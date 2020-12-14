В Тюмени из-за строительства ледового городка треснула главная площадь

В областной столице при строительстве ледового городка были повреждены конструкции площади 400-летия Тюмени. Об этом «Новому Дню» рассказал собственный источник.

По словам источника, по площади пошла хорошо заметная визуально трещина, которая может угрожать размещенной под землей парковке. Трещина образовалась из-за сгруженных на площадь глыб льда, веса которых не выдержали несущие конструкции. Теперь решается вопрос о том, чтобы перенести городок в другое место.

Официально подтвердить данную информацию не удалось. В пресс-службе администрации города вопрос «Нового Дня» переадресовали в Главное управление строительства области (ГУС). Дозвониться в ГУС не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что их сотрудников на площадь 400-летия Тюмени не вызывали.

Отметим, что в этом году ледовый городок городские власти решили перенести с Цветного бульвара на площадь 400-летия Тюмени. Для строительства городска были привезены ледяные глыбы.

Тюмень, Николай Юрьев

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