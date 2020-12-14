В Тюмени началась массовая вакцинация от коронавируса

В Тюменской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник, 14 декабря, в оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Первая партия вакцины «Спутник-V» для массовой вакцинации поступила в Тюменскую область. Сегодня были поставлены первые прививки медикам. Как писал «Новый День», первыми прививку получат медики, учителя и социальные работники.

Для прививки приглашают по пять человек, здоровых, не имеющих антител к коронавирусу, и эти люди получают вакцину. «Вакцина хранится и транспортируется при специальном температурном режиме. Одного флакона хватает на 5 человек. Перед применением вакцину необходимо разморозить и только потом использовать», – сообщили причины такой организации вакцинации в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Вакцинация проводится в два этапа, следующую инъекцию препарата пациенты получат через 21 день. Пробная партия вакцины поступила в Тюменскую область в сентябре. Ей привился от коронавируса губернатор Александр Моор. Как писал «Новый День», сейчас в Тюменском государственном медицинском университете проводится тестирование другой вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона».

Тюмень, Николай Юрьев

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