Прокурором Уватского района назначен выходец из Югры

Назначен новый прокурор Уватского района. Им стал Артем Шмыков, длительное время проработавший в органах прокуратуры ХМАО.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Артем Шмыков приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова назначен на должность прокурора Уватского района на пять лет.

Шмыкову 40 лет, он выпускник Уральского юридического института МВД РФ. После выпуска из института в 2003 году Шмыков год отработал следователем в органах МВД. В прокуратуру он пришел на работу в ноябре 2004 года. Работал старшим следователем прокуратуры Нижневартовска, затем получил должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры автономного округа. Был заместителем городских прокуроров Белоярского и Радужного и прокурора Березовского района. Шмыков работал начальником «антикоррупционного» отдела прокуратуры Югры, в дальнейшем возглавлял прокуратуру города Мегиона. В последнее время работал прокурором отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области.

Неоднократно поощрялся прокурором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и прокурором Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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