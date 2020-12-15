Тюменская область поставила антирекорд по смертности от коронавируса, обогнав Югру и Ямал

Сразу восемь человек умерли от коронавируса в Тюменской области. Общее число жертв болезни достигло 169, сообщил во вторник, 15 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19 в регионе.

Это самое большое число умерших от коронавируса, о которых оперштаб сообщал за сутки. По суточной смертности Тюменская область обошла Югру и Ямал.

Мужчина 70 лет скончался от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Причиной смерти мужчины 48 лет стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Еще шесть человек, четыре женщины, 49, 53, 54 и 63 лет, и мужчины 58 и 64 лет, умерли от острой респираторной недостаточности на фоне различных двусторонних пневмоний. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 170 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 748 человек. Среди новых заболевших коронавирусом восемь детей. На искусственной вентиляции легких остаются 12 пациентов.

За сутки выздоровели 152 человека (всего 19 430 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 3800 человек, 818 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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