Назначен руководитель пресс-службы полиции Тюменской области

Руководителем пресс-службы УМВД по Тюменской области назначен Антон Каморников. Ранее он был заместителем руководителя пресс-службы, фактически исполняя его обязанности с начала 2020 года.

Официальное назначение состоялось 14 декабря, рассказал «Новому Дню» Каморников.

Антону Каморникову 34 года, он родом из города Мичуринска Тамбовской области. В 2003 году поступил на очное обучение в Тюменский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция, который и окончил с отличием. После этого учился в аспирантуре, после окончания которой в 2011 году пришел работать в отдел информации и общественных связей (пресс-службу) УМВД по Тюменской области.

С 2015 года назначен заместителем начальника отдела информации. После перехода в январе 2020 года предыдущего руководителя пресс-службы Светланы Новик на работу в управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ в Москве, Каморников фактически исполнял обязанности руководителя пресс-службы, официально оставаясь в должности заместителя.

Тюмень, Николай Юрьев

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