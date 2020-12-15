В Тюмени осужден предпоследний участник банды, восемь лет державшей в страхе регион

В Тюмени вынесен приговор участнику жестокой банды, за которым правоохранители гонялись 16 лет. Он осужден за бандитизм, разбой, кражи, поджог, хищение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Осужденный 43-летний мужчина в 2002 году вошел в состав банды, созданной двоими жителями Тюмени еще в 1995 году. Общая численность банды составляла 11 человек, еще два их сообщника в состав банды не входили, но участвовали в ряде ее преступлений.

С апреля 2002 года по январь 2003 года осужденный принял участие в 9 разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге, а также в двух кражах, грабеже и хищении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступники похитили имущество и деньги на общую сумму более 9 млн рублей.

Летом 2002 года один из главарей банды разработал план кражи денег из расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по Тюменской области в селе Нижняя Тавда. По плану, преступники собирались купить расположенный рядом с РКЦ частный дом и от него прорыть тоннель к центру. Однако, собственники продавать дом отказались, и преступники его просто сожгли, облив предварительно бензином.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, после этого банда купила в соседней деревне другой дом. Там бандиты отсиживались днем, а ночью приезжали на заброшенный участок, на котором раньше они сожгли дом, и копали тоннель к банку. Они успели прорыть ход общей длиной 19 метров, но кража сорвалась – тоннель обнаружила служба безопасности банка.

Попалась банда после попытки разбойного нападения на инкассаторов в январе 2003 года. Преступники собирались напасть на инкассаторов, перевозивших крупную сумму денег из аэропорта «Рощино». Они поджидали инкассаторов на двух угнанных машинах на трассе Тюмень-Ирбит. В это время к бандитам подъехал патруль ДПС, чтобы проверить, не находятся ли автомобили в угоне. Бандиты открыли огонь по гаишникам, убив одного из них.

Зимой 2003 года большинство участников банды были задержаны. Всего на счету «Бригады Фарида» (по имени одного из организаторов, Фарида Давлятчина), как писало РИА, было более 30 эпизодов разбоя, восемь убийств и попытка ограбления банка. В бега ударились один из организаторов и двое участников преступной группы.

Осужденный сегодня преступник с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года его задержали и этапировали в Тюмень.

Следствие заключило с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее, в 2006 и 2008 годах, Тюменским областным судом были осуждены 11 преступников, один из них был приговорен к пожизненному заключению, остальные к лишению свободы на срок от 15 до 24 лет 6 месяцев. Давлятчин, получил 23 года лишения свободы. Второй главарь банды, Сергей Фоминцев, до сих пор находится в розыске.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.12.20

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