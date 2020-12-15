«Ютэйр» заявил о миллиардных убытках и надеется на субсидии государства

«Ютэйр» заявил о чистом убытке за 9 месяцнв 2020 года в 1,3 млрд рублей. Поправить дела авиакомпания намерена при помощи государства, сообщили в пресс-службе «Ютэйр».

Согласно отчетности по РСБУ, за январь-сентябрь 2020 года доходы «Ютэйр» снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Авиакомпания недополучила 24,9 млрд рублей. После сокращения расходов на 43% «Ютэйр» зафиксировал чистые убытки в самолетном сегменте в размере 1,3 млрд рублей.

В компании заявили, что прогноз на 2021 год для авиаотрасли «непростой». Из-за пандемии COVID-19 доходы авиаперевозчиков России уже снизились почти вдвое. Компания намерена оптимизировать маршрутную сеть и надеется на помощь государства. «Государство оказывает компании поддержку в виде субсидий, и мы надеемся на сохранение этих мер в следующем году», – заявил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.

Авиакомпания летает более чем по 140 направлениям в России, из них по 75 маршрутам улететь можно только самолетами «Ютэйр». Компания использует транспортные хабы в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске. В числе собственников компании – ХМАО-Югра и Тюменской область.

Тюмень, Николай Юрьев

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