Тюменская область не смогла продать VIP-вагон губернатора Моора даже за полцены

Властям Тюменской области не удалось продать железнодорожный VIP-вагон губернатора Александра Моора. Аукцион по продаже вагона признан несостоявшимся, такое сообщение размещено в среду, 16 декабря, на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Аукцион по продаже пассажирского вагона №103 тип – ЦМСЛ (цельнометаллический служебный) прошел 14 декабря. Он признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.

VIP-вагон тюменского губернатора был выставлен на продажу 12 ноября за 24 млн 896 тыс рублей. При этом, первоначальная стоимость вагона на дату принятия на бухучет составляла 52 млн рублей. Таким образом, VIP-вагон никто не захотел покупать даже за полцены.

Власти региона не отказываются от планов продать VIP-вагон. Объект «вагон №103 тип – ЦМСЛ» включен в план приватизации госимущества Тюменской области на 2021 год, утвержденный губернатором Александром Моором 14 декабря.

VIP-вагон предназначен для работы в качестве передвижного штаба во время чрезвычайных ситуаций и для транспортировки официальных делегаций. Внутри – купе-кабинет, купе референта, четырехместное купе, служебное купе, купе проводников, салон для совещаний, санитарный блок с туалетом и душем, и служебный туалет. Содержание вагона, согласно данным с сайта госзакупок, обходится бюджету региона, ориентировочно, в 6 млн рублей в год. Вагон находится на балансе представительского комплекса Тюменской области и стоит на станции «Тюмень».

О решении избавиться от VIP-вагона в связи с отсутствием необходимости в нем правительство региона объявило в августе 2020 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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