Больше трети всех жертв коронавируса в Тюменской области погибли за один последний месяц

Число жертв коронавируса В Тюменской области достигло 172 человек. В среду, 16 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19 в регионе сообщил еще о трех случаях гибели пациентов.

Скончались три женщины. Пациентка 66 лет умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, 68-летняя женщина погибла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, еще одна пациентка, 70 лет, скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. У всех трех были хронические заболевания и отягощенный анамнез. С 17 ноября в регионе подтверждена смерть от коронавируса 59 человек – это больше 34% от всех умерших от COVID-19.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 163 человека. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 911 человек, таким образом, уже в честверг, 17 декабря, область перешагнет порог в 21 тысячу заболевших. Среди новых больных коронавирусом пять детей. На искусственной вентиляции легких находятся 13 пациентов.

За сутки выздоровели 156 человек (всего 20 911 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 4238 человек, 818 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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