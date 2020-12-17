Тюменская область преодолела порог в 21 тысячу заболевших COVID-19

В Тюменской области с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена более, чем у 21 тысячи человек. Число жертв коронавируса в регионе достигло 176 человек, сообщил в четверг, 17 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Скончались двое. Женщина 54 лет и мужчина 46 лет умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 166 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 077 человек. Среди новых больных коронавирусом восемь детей. На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов.

За сутки выздоровел 161 человек (всего 19 747 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 4865 человек, 818 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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