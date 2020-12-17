Оперштаб прокомментировал информацию об ужесточении карантина в Тюменской области на Новый год

Тюменский оперативный штаб по профилактике коронавируса прокомментировал сообщения о предстоящем ужесточении карантина в связи с пандемией COVID-19. В четверг, 17 декабря, информация объявлена фейком.

«В мессенджерах появилась и активно распространяется информация о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг и так далее. Оперштаб Тюменской области не принимал подобных решений. Сообщение о планируемом ужесточении режима повышенной готовности в Тюменской области не соответствует действительности. Это фейк», – говорится в сообщении.

Ранее в мессенджерах была распространена информация, что с 28 декабря по 17 января в Тюменской области ужесточается коронавирусный карантин. В частности, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, театры, дома культуры, спортивные объекты и фитнесс-центры, все магазины, кроме продуктовых и другие объекты.

Тюмень, Николай Юрьев

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