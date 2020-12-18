В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса

В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 175 человек. Об этом сообщил в пятницу, 18 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Скончалась 67-летняя женщин, причиной смерти стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 168 человек (21 245 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 12 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов.

За сутки выздоровели 163 человека (всего 19 910 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 5365 человек, 818 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень. Другие новости 17.12.20

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