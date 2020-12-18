Назначен «главный по спорту» в Тюменской области

Назначен директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Им стал Евгений Хромин, сообщил портал органов государственной власти Тюменской области в пятницу, 18 декабря.

Хромин назначен директором департамента с 18 декабря.

Хромину 46 лет, он выпускник ТюмГУ, окончил факультет физической культуры. Ранее Евгений Хромин работал директором департамента спорта и молодежной политики администрации Тюмени, на должность которого он был назначен в июле 2012 года. Должность руководителя департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области освободилась после того, как Дмитрий Грамотин перешел на работу директором департамента социального развития Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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