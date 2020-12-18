В Тюменской области прокуратура начала проверки цен на продукты

В Тюменской области прокуратура начала проверки цен на продовольственные товары. В частности, надзорное ведомство проверит соблюдение максимальных цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура проверяет соблюдение действующих с 17 декабря 2020 года принятых на федеральном уровне соглашенийй по снижению цен на сахар-песок российского производства и подсолнечное масло. По этим соглашениям, максимальная отпускная цена на сахар-песок российского производства для производителей может быть не выше 36 рублей, в розницу такой сахар должен продаваться не дороже 46 рублей за кг. Подсолнечное масло должно стоить не более 110 рублей в розницу (для производителей максимальная цена установлена на уровне 95 рублей).

Проверки проводятся как в отношении крупных торговых сетей, так и магазинов у дома, других торговых точек. Кроме того, прокуратура проверит и соблюдение правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции заявил о недопустимости роста цен на товары первой необходимости, в частности, хлеб и макароны, в условиях высокого урожая зерновых в РФ.

Тюмень, Николай Юрьев

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