Умер основатель тюменского биатлона

Умер родоначальник тюменского биатлона Михаил Либерман. Ему было 83 года, сообщил Союз биатлонистов России.

«Почетный работник физической культуры и спорта Тюменской области – Михаил Исаакович был очевидцем и активным строителем биатлона в регионе, который на сегодняшний день является одним из его флагманов, – говорится в сообщении СБР. – Тюменский биатлон начинался именно с него и первой региональной команды, отправившейся в 1961 году на зональные соревнования Спартакиады народов СССР в Красноярск. Именно старт 12 февраля 1961 года может считаться и официальной датой возникновения биатлона в Тюмени и днем рождения Либермана-биатлониста».

Либерман был уроженцем Тюмени. В разное время он возглавлял тюменскую федерацию биатлона и занимал пост вице-президента СБР по Сибири. Первые яркие представители Тюмени в национальной сборной по биатлону Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева и Ольга Мельник добились успеха в период работы Михаила Либермана во главе регионального и российского биатлона.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 18.12.20

В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса. / Назначен «главный по спорту» в Тюменской области. / Тюменская область преодолела порог в 21 тысячу заболевших COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»