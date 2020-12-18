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Пятница, 18 декабря 2020, 16:30 мск

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Умер основатель тюменского биатлона

Умер родоначальник тюменского биатлона Михаил Либерман. Ему было 83 года, сообщил Союз биатлонистов России.

«Почетный работник физической культуры и спорта Тюменской области – Михаил Исаакович был очевидцем и активным строителем биатлона в регионе, который на сегодняшний день является одним из его флагманов, – говорится в сообщении СБР. – Тюменский биатлон начинался именно с него и первой региональной команды, отправившейся в 1961 году на зональные соревнования Спартакиады народов СССР в Красноярск. Именно старт 12 февраля 1961 года может считаться и официальной датой возникновения биатлона в Тюмени и днем рождения Либермана-биатлониста».

Либерман был уроженцем Тюмени. В разное время он возглавлял тюменскую федерацию биатлона и занимал пост вице-президента СБР по Сибири. Первые яркие представители Тюмени в национальной сборной по биатлону Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева и Ольга Мельник добились успеха в период работы Михаила Либермана во главе регионального и российского биатлона.

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