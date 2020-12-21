В Тюменской области – новые случаи смерти пациентов от коронавируса

В Тюменской области число жертв коронавируса достигло 180 человек. Об этом сообщил в понедельник, 21 декабря, оперативный штаб по профилактике COVID-19.

В понедельник оперативный отаб сообщил, что скончалась 53-летняя женщин, причиной смерти стала острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. О смерти от коронавируса троих человек оперштаб сообщил в субботу, о том, что скончалась еще одна пациентка – в воскресенье.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 169 человек (21 753 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом восемь детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.

За сутки выздоровели 154 человека (всего 20 387 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 6667 человек, 818 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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