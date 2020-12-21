Губернатор Александр Моор пообещал ответить тюменцам и рассказал, где и как задать вопросы

Губернатор Александр Моор проведет прямую линию для жителей области. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Прямая линия пройдет в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» 28 декабря в 18:30. «Подходит к концу 2020-й год, и уже по традиции я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы. В ходе разговора отвечу на максимальное количество вопросов. На те, что мы не успеем обсудить, как и всегда дам поручение заместителям ответить в ближайшее время», – написал Моор.

Губернатор попросил авторов комментариев быть вежливыми и предупредил, что оскорбительные сообщения будут удаляться.

Задать вопросы можно либо под сообщением губернатора в социальных сетях

по ссылкам: https://vk.com/wall498250867_35687

https://www.instagram.com/p/CJC6zEKD4QK/

https://ok.ru/aleksandr.moor/statuses/152385966891227,

либо можно записать вопрос на видео и прислать на почту info@sovetnik72.com

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 21.12.20

В Тюменской области – новые случаи смерти пациентов от коронавируса. / В Тюменской области прокуратура начала проверки цен на продукты. / Умер основатель тюменского биатлона. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»