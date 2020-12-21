В Тюменской области руководить прокуратурой назначена женщина

Назначен новый тюменский межрайонный природоохранный прокурор. Им стала Ирина Есипова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области в понедельник, 21 декабря.

Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова советник юстиции Ирина Есипова назначена на должность сроком на пять лет. Есиповой 36 лет, она выпускница Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права. В органах прокуратуры работает с января 2007 года. В июле 2017 года была назначена заместителем прокурора города Тюмени.

Отметим, что это второй случай, когда руководить районной прокуратурой в Тюменской области назначена женщина. Первой была Людмила Кева, прокурор Викуловского района с января 2014 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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