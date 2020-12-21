Генпрокуратура «поставила на вид» губернатору Моору школу, куда не хотели возить учеников. Возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело после проверки школы в Тюменском районе. От губернатора Александра Моора надзорный орган потребовал восстановить законность, сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры в УрФО.

На отказ школы возить учеников пожаловались жители поселка Винзили Тюменской области. Руководство школы приняло решение не возить учеников автобусом, потому что до образовательного учреждения им надо было добираться всего 2 км. Администрация Винзилинского муниципального образования было в курсе этого решения.

Однако, как выяснилось, пешеходный маршрут для 92 учащихся начальных классов возраста от 7 до 10 лет до учебного заведения небезопасен. Он проходит по малоосвещённой и не оборудованной тротуарами автомобильной дороге через железнодорожный переезд.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова было организовано рассмотрение обращения жителей поселка Винзили Тюменской области. Они жаловались, районная школа отказалась возить учеников на занятия.

Установлено, что руководство образовательного учреждения приняло решение не возить детей на занятия. Предлогом стала нецелесообразность транспортировки детей ввиду нахождения школы на удалении менее 2 км от места их жительства. Это вызвало обоснованное возмущение родителей несовершеннолетних. Решение руководства школы было принято с ведома администрации Винзилинского муниципального образования.

После прокурорского вмешательства детей снова стали возить в школу, а на дороге восстановили освещение. Местной администрацией размещается заказ на проектирование и строительство пешеходных дорожек. Местного чиновника дисциплинарно наказали за проступок.

По инициативе прокуратуры Тюменской области следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, была проведена прокурорская проверка с привлечением ГИБДД. Обнаружена ненадлежащая организация технического обслуживания школьных автобусов, отсутствие паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, несоответствием нормативным требованиям улично-дорожной сети вблизи школ.

В итоге, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв внес представление о прекращении нарушения закона губернатору Тюменской области Александру Моору. Управление генпрокуратуры в УрФО оставило рассмотрение представления на своем контроле.

Тюмень, Николай Юрьев

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