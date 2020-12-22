В Тюменской области от COVID-19 умерла молодая женщина без хронических заболеваний

В Тюменской области резко возросло число жертв коронавирусной инфекции. Во вторник, 22 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19 сообщил сразу о шести подтвержденных случаях гибели пациентов от коронавируса.

Большинство умерших – мужчины (41, 52, 54, 60 и 65 лет). Причиной смерти стали острая респираторная или легочно-сердечная недостаточность, а в одном случае – острый респираторный дистресс-синдром. Все пациенты страдали различными двусторонними пневмониями и хроническими заболеваниями, у четверых был отягощенный анамнез. Также умерла одна женщина, 36 лет. Причиной смерти стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и крайне отягощенного анамнеза. Это первый случай, когда оперштаб не сообщает о наличии у умершей пациентки хронических заболеваний. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 186 человек.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 165 человек (21 918 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом девять детей. На искусственной вентиляции легких находятся 17 пациентов.

За сутки выздоровели 157 человек (всего 20 544 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 7141 человек, 818 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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