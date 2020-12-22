Губернатор Моор заявил о строительстве новой реальности в регионе и начал со съемки в ролике для «Тик Тока»

Губернатор Александр Моор рассказал о снижении производства, строительства и реальных доходов населения в Тюменской области в 2020 году. Эти данные, как и поручения правительству области, глава региона озвучил во время ежегодного послания тюменской областной думе во вторник, 22 декабря.

Проблемы в экономике и «Тик Ток»

По словам Моора, в 2020 году произошло снижение ВРП, объемов инвестиций в основной капитал предприятий, объемов выпуска индустриальных товаров и объемов строительства. Все это привело к снижению реальных доходов жителей Тюменской области. Причиной стала пандемия коронавируса и «другие объективные факторы». В частности, Моор упомянул естественные циклы экономического развития.

«Важно сделать правильные выводы. Не сидеть сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой. Мы должны построить новую региональную реальность, и построить ее не для отчетности, а для людей», – заявил Моор.

Отметим, что сегодня же китайская видеоплатформа «ТикТок» опубликовала новогоднее видео с участием Александра Моора. В коротком ролике глава региона находится в тюменском Технопарке. Он смотрит в окно на серую улицу и берет игрушку – шар, в котором, если его потрясти, начинают кружиться снежинки. Моор трясет шар и елка за окном украшается игрушками к Новому году. Относится ли это к созданию новой региональной реальности, неизвестно.

Цифровизация и послабления для бизнеса

В своем послании облдуме Моор обозначил стратегические ориентиры региона на будущий год. Это обеспечение максимального сбережения человеческой жизни и здоровья, сохранение рабочих мест и доходов населения, переход к восстановлению и росту региональной экономики «при первом же открытии такой перспективы» и формирование условий для дальнейшего развития экономики.

Также губернатор заявил о необходимости снизить регулирование экономики. Заместитель губернатора Елена Еремеева получила поручение организовать сбор и анализ предложений по дерегуляции бизнеса от областных органов власти и предпринимателей. Представить предложения Еремеева должна в первом квартале 2021 года.

Замгубернатора Владимир Сысоев и директор департамента информатизации Мария Рудзевич получили поручение до 1 марта разработать адресный план действий по обновлению и развитию «тюменской цифры» («цифровизации» региона).

Среди задач на 2021 год Моор назвал ликвидацию барьеров для предпринимателей, расширение круга ИП и юрлиц, освобождаемых от уплаты налога на имущество и пересмотр финансовой стратегии региона. Также губернатор предложил создать ежеквартальный единый день консультаций с участием контрольно-надзорных ведомств, таможни, службы судебных приставов, налоговой, ПФР, Соцстраха, департамента имущественных отношений и муниципальных властей.

Отметим, что послание Моора облдуме проходило впервые виртуально, в форме видеообращения. В зале думы не было не только губернатора, из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию там собрались лишь 20 депутатов из 48.

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