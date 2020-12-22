Сразу трое маленьких детей сгорели на пожаре в Тюменской области

В Ялуторовском районе трое детей погибли при пожаре в частном доме. На место выехал ялуторовский межрайонный прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Пожар в частном доме в селе Петелино Ялуторовского района произошел во вторник, 22 декабря. В пожаре погибли трое малолетних детей. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, по предварительным данным, мать, оставив детей одних дома, ушла в магазин. От затопленной печи начался пожар. Дети не смогли выбраться из дома и погибли. Им было два, четыре и пять лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По поручению прокурора области Владислава Московских начата проверка пол факту пожара. Ялуторовской межрайонной прокуратуре предстоит проверить, добросовестно ли исполняли свои обязанности органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 22.12.20

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