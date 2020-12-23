Тюменская область преодолела порог в 22 тысячи заболевших COVID-19. Количество умерших растет

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 194 человек. В среду, 23 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19 сообщил о четырех скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией.

Мужчина 60 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, 61-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, 66-летний пациент умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной абсцедирующей пневмонии. Самый молодой из пациентов, мужчина 37 лет, погиб от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии. У всех пациентов были хронические заболевания. Кроме того, все, кроме самого старшего из умерших, имели отягощенный анамнез.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 166 человек (22 084 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом девять детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.

За сутки выздоровели 159 человек (всего 20 703 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 7548 человек, 969 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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